В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
1 час назад

«Должны дозреть»: Лавров назвал условие для переговоров о безопасности с США

Мария Иванова

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что РФ начнет обсуждать вопросы безопасности с США, когда Вашингтон «осознает ущербность своего курса». Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Должны дозреть»: Лавров назвал условие для переговоров о безопасности с США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава МИД РФ подчеркнул, что российские власти смогут обсудить с США и вопросы безопасности, связанные с Украиной, и более широкие, стратегические вопросы.

«Подождем, когда в Вашингтоне "дозреют" до осознания ущербности своего нынешнего курса и безальтернативности выстраивания с нами отношений на взаимоуважительной, равноправной основе», - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Москва будет договариваться с США о чем-либо только при условии учета российских интересов.

Пока же поддерживать нормальное общение с администрацией Джо Байдена невозможно, заявил министр. Он отметил, что нынешние власти США «декларируют в качестве цели» нанесение России стратегического поражения.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее рассказал, что Москва и Вашингтон периодически созваниваются «на соответствующих уровнях» и обмениваются нотами. По его словам, недостатка в каналах коммуникации у стран нет.

В середине ноября в Анкаре состоялись переговоры главы СВР Сергея Нарышкина и директора ЦРУ Уильяма Бернса.

СМИ сообщали, что они обсуждали вопросы, связанные с задержанными в РФ гражданами США и ядерной угрозой. По данным CNN, Бернс говорил о «последствиях применения ядерного оружия и рисках эскалации стратегической стабильности».

Политика,Уильям Бернс,Сергей Рябков,Джозеф Байден,Сергей Лавров,Сергей Нарышкин,СВР России,МИД России,ЦРУ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители