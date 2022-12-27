«Должны дозреть»: Лавров назвал условие для переговоров о безопасности с США

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что РФ начнет обсуждать вопросы безопасности с США, когда Вашингтон «осознает ущербность своего курса». Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

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Глава МИД РФ подчеркнул, что российские власти смогут обсудить с США и вопросы безопасности, связанные с Украиной, и более широкие, стратегические вопросы.

«Подождем, когда в Вашингтоне "дозреют" до осознания ущербности своего нынешнего курса и безальтернативности выстраивания с нами отношений на взаимоуважительной, равноправной основе», - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Москва будет договариваться с США о чем-либо только при условии учета российских интересов.

Пока же поддерживать нормальное общение с администрацией Джо Байдена невозможно, заявил министр. Он отметил, что нынешние власти США «декларируют в качестве цели» нанесение России стратегического поражения.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее рассказал, что Москва и Вашингтон периодически созваниваются «на соответствующих уровнях» и обмениваются нотами. По его словам, недостатка в каналах коммуникации у стран нет.

В середине ноября в Анкаре состоялись переговоры главы СВР Сергея Нарышкина и директора ЦРУ Уильяма Бернса.