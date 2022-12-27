В Санкт-Петербурге на неформальном саммите стран СНГ главы государств получили в подарок к Новому году перстни с символикой Содружества. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Девять клубных колец подготовили специально к неформальной встрече лидеров СНГ. На них — поздравления к Новому году», — подчеркнули в канале.

Аксессуар оформлен в виде кольца с надписью «С новым годом» и знаком СНГ. Материалы, из которых были изготовлены украшения, не уточняются — предположительно, это золото и платина. Их получили президенты России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие главы государств Содружества

Телеграм-канал "Пул Первого"