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1 час назад

Лавров: США хотят победы над Россией «на поле боя»

Мария Иванова

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и другие страны НАТО хотят уничтожения России или как минимум победы над ней на поле боя. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров сказал, что действия западных стран и президента Украины Владимира Зеленского демонстрируют их желание сделать украинский кризис глобальным.

«Уже ни для кого не секрет, что стратегическая цель США и их союзников по НАТО - победа над Россией на поле боя как механизм существенного ослабления или даже уничтожения нашей страны», - заявил министр.

Лавров подчеркнул, что больше остальных от украинского кризиса выигрывают именно США, получающие и экономическую, и военно-стратегическую выгоду.

По мнению главы МИД РФ, с помощью Украины США также решают «важную геополитическую задачу» - нарушить связи между Россией и Европой и подчинить себе европейских политиков.

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Ранее на международном форуме «Примаковские чтения» Лавров заявил, что Запад доказал свою «полную ненадежность», из-за чего наступил конец глобализации по американскому сценарию.

Лавров подчеркивал, что в мире выстраивается новая финансовая и логистическая система, которая не будет зависеть от «причуд и чувства собственного превосходства» Запада.

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