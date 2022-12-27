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1 час назад

Лавров уличил США в желании уничтожить Россию

Lenta.ru

США и их союзники по НАТО хотят победы над Россией на поле боя, чтобы уничтожить российское государство. В этом уличил Вашингтон глава МИД России Сергей Лавров, его слова передает ТАСС.

Лавров уличил США в желании уничтожить Россию
Фото: ТАССТАСС

«Уже ни для кого не секрет, что стратегическая цель США и их союзников по НАТО — победа над Россией на поле боя как механизм существенного ослабления или даже уничтожения нашей страны. Ради достижения этой цели наши оппоненты готовы на многое», — высказался дипломат.

В России ответили на планы Украины по возвращению Крыма

По его словам, позиция президента Украины Владимира Зеленского подтверждает глобальный характер украинского конфликта.

Политика,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,МИД России,НАТО,
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