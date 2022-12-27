Илон Маск ответил на пост Медведева с прогнозами на 2023 год

Он также ответил на пост в Twitter Медведева эмодзи с открытым от удивления ртом.

Ранее Медведев выдвинул «футуристические гипотезы» на 2023 год. По его мнению, в грядущем году может произойти распад Евросоюза, гражданская война в США, а также скорее всего произойдет рост цен на нефть до 150 долларов за баррель.