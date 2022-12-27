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25 минут назад

Илон Маск отметил смайликом пост Медведева с прогнозами на 2023 год

Ura.Ru

Прогноз замруководителя Совбеза России Дмитрия Медведева на 2023 год достаточно эпичен. Такое мнение выразил американский миллиардер Илон Маск, комментируя пост представителя России в Twitter.

Илон Маск ответил на пост Медведева с прогнозами на 2023 год
Фото: ТАССТАСС

«Эпичный тред», — написал Маск в соцсети, отметив аккаунт Медведева.

Он также ответил на пост в Twitter Медведева эмодзи с открытым от удивления ртом.

Ранее Медведев выдвинул «футуристические гипотезы» на 2023 год. По его мнению, в грядущем году может произойти распад Евросоюза, гражданская война в США, а также скорее всего произойдет рост цен на нефть до 150 долларов за баррель.

Политика,Наука и техника,Илон Маск,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,ЕС,
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