"Дело за малым": Лавров обратился к Киеву

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложения РФ по демилитаризации и денацификации подконтрольных украинским властям земель и устранению угроз безопасности лучше выполнить "подобру-поздорову", иначе этот вопрос решит российская армия. Об этом дипломат сказа в интервью агентству ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, пойдет ли Россия на переговоры на условиях Киева, заявил, что РФ никогда не следовала чужим условиям. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.