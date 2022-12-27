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21 минуту назад

Лавров: предложения РФ по демилитаризации Украины лучше "выполнить подобру-поздорову"

Газета.Ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложения РФ по демилитаризации и денацификации подконтрольных украинским властям земель и устранению угроз безопасности лучше выполнить "подобру-поздорову", иначе этот вопрос решит российская армия. Об этом дипломат сказа в интервью агентству ТАСС.

"Дело за малым": Лавров обратился к Киеву
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА НовостиПресс-служба МИД РФ/РИА Новости

По словам Лаврова, предложения РФ хорошо известны украинской стороне.

"Дело за малым: выполнить их подобру-поздорову. Иначе вопрос решит армия России", — подчеркнул глава российского МИД.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, пойдет ли Россия на переговоры на условиях Киева, заявил, что РФ никогда не следовала чужим условиям. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

В Кремле прокомментировали возможность переговоров на условиях Киева

Политика,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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