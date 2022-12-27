Путин отметил мужество сотрудников МЧС

Президент России Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня спасателя отметил профессионализм и мужество сотрудников МЧС и призвал их постоянно совершенствовать свои навыки.

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"Необходимо постоянно работать над совершенствованием профессиональных навыков, добиваться безупречной слаженности, эффективного использования современного оборудования, цифровых технологий в том числе в целях профилактики и предупреждения чрезвычайных ситуаций", - сказал глава государства во вторник в видеообращении.

Он отметил, что по всем этим важнейшим, ключевым направлениям идет серьезная системная работа.

"Прошу и впредь уделять ей приоритетное внимание", - добавил президент.

Работа с риском для жизни

Путин обратил внимание, что работа во всех службах и подразделениях МЧС сопряжена с высокими нагрузками и часто с реальным риском. Спасатели "противостоят стихии, ликвидируют последствия техногенных аварий, вступают в борьбу с пожарами, демонстрируют при этом хорошую подготовку, решительность, мужество, готовы выполнить свой долг в самых трудных, опасных условиях, быстро прийти на помощь всем, кто оказался в беде", - указал глава государства.

"Таковы лучшие традиции вашего ведомства. Именно на них нужно воспитывать молодых сотрудников, равняться на опыт ветеранов спасательных подразделений", - уверен он.

Путин обратил внимание, что сегодня перед каждым из работников и перед министерством в целом стоит много конкретных практических задач, значимых для государства и всех его граждан.

"Уверен, что вы будете решать их четко и грамотно, а если нужно, действовать самоотверженно и бесстрашно, всегда будете достойны этого благородного призвания - спасать людей", - подытожил президент.