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11 минут назад

Кабмин признал ЛГБТ-пропаганду основанием для включения сайтов в реестр РКН

Газета.Ru

Правительство РФ утвердило внесение изменений в правила работы Единого реестра запрещенной информации Роскомнадзора, следует из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации постановления.

Кабмин признал ЛГБТ-пропаганду основанием для включения сайтов в реестр РКН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Документ дополняет Правила создания, формирования и ведения реестра пунктом об ответственности интернет-ресурсов за ЛГБТ-пропаганду и информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию или смену пола.

Пятого декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ в России. Запрет распространяется на фильмы, книги, рекламу, публикации в СМИ и компьютерные игры.

Согласно документу, штраф за пропаганду нетрадиционных отношений, смену пола для россиян может составить до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — до 1 млн рублей. За пропаганду таких отношений в интернете или СМИ можно получить штраф до 5 млн рублей.

Политика,Владимир Путин,Роскомнадзор,Правительство РФ,
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