Кабмин признал ЛГБТ-пропаганду основанием для включения сайтов в реестр РКН

Правительство РФ утвердило внесение изменений в правила работы Единого реестра запрещенной информации Роскомнадзора, следует из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации постановления.

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Документ дополняет Правила создания, формирования и ведения реестра пунктом об ответственности интернет-ресурсов за ЛГБТ-пропаганду и информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию или смену пола.

Пятого декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ в России. Запрет распространяется на фильмы, книги, рекламу, публикации в СМИ и компьютерные игры.