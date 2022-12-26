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10 минут назад

В России назвали кощунственным голосование в ООН по нацизму бывших стран оси

Lenta.ru

Посол России в Канаде Олег Степанов назвал кощунственным голосование бывших стран оси против российской резолюции в Генассамблее ООН о борьбе с героизацией нацизма. Об этом он заявил РИА Новости.

В России назвали кощунственным голосование в ООН по нацизму бывших стран оси
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он задался вопросом, насколько искренним было раскаяние стран нацистского блока за преступления в годы Второй мировой войны. «Впервые против высказались Германия и Япония. Потомки проигравших Вторую мировую войну главных государств оси. Теперь скинули маски».

15 декабря Генассамблея ООН приняла внесенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Речь идет о традиционной российской резолюции, которая вносится на рассмотрение каждый год. Также среди 50 выступивших против документа стран оказались США, Канада, Чехия, Эстония, Франция, Венгрия, Латвия, Польша, Испания, Украина, Великобритания, Австрия.

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