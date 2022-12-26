В России назвали кощунственным голосование в ООН по нацизму бывших стран оси

Посол России в Канаде Олег Степанов назвал кощунственным голосование бывших стран оси против российской резолюции в Генассамблее ООН о борьбе с героизацией нацизма. Об этом он заявил РИА Новости.

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Он задался вопросом, насколько искренним было раскаяние стран нацистского блока за преступления в годы Второй мировой войны. «Впервые против высказались Германия и Япония. Потомки проигравших Вторую мировую войну главных государств оси. Теперь скинули маски».