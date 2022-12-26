Захарова назвала единственный способ вернуть права русским на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что только достижение Россией целей спецоперации вернёт русскоязычным жителям Украины их права. Об этом сказано в комментарии в связи с принятием нового закона о нацменьшинствах на Украине.

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«Только реализация целей и задач специальной военной операции способна вернуть русским людям и представителям других национальностей на Украине их права свободно говорить на родном языке, получать на нем образование, сохранять свою историческую память и чтить своих героев, восстановить на Украине верховенство закона и уважение прав человека», – сказано в комментарии.

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По словам Захаровой, МИД России внимательно изучил принятый закон «О национальных меньшинствах (сообществах) Украины».

«Считаем своим долгом привлечь внимание международного сообщества к циничному глумлению украинских законодателей над правами нацменьшинств в нарушение всех имеющихся обязательств этой страны в рамках профильных организаций», – сказано в сообщении.

Захарова также напомнила, что в 2019 году Венецианская комиссия Совета Европы после рассмотрения закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» рекомендовала Киеву переработать своё законодательство, чтобы приблизить к европейским нормам.

«К сожалению, киевский режим не торопился выполнять эти рекомендации до тех пор, пока аналогичные требования в июне при предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС не выдвинула Еврокомиссия, установившая четкий временной предел до конца текущего года», – добавила она.

По мнению Захаровой, принятие такого закона необходимо Киеву, чтобы законодательно закрепить сегрегацию и нацизм. Она указала на те положения закона, которые касаются этнических русских.

«На время действующего на Украине военного положения и в течение шести месяцев после его отмены ограничиваются практически все их права и свободы, включая право на мирные собрания, получение финансирования, создание совещательных органов при местных администрациях, участие в международной деятельности», – подытожила официальный представитель МИД России.