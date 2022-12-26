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13 минут назад

Медведев спрогнозировал возвращение Британии в ЕС и роста цены на газ до $5000

Газета.Ru

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев спрогнозировал ряд событий в 2023 году, описав их в своем Telegram-канале.

Медведев опубликовал десять «футуристических гипотез» на 2023 год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он заявил, что решил поупражняться в «футуристических гипотезах», и предположил, что в следующем году, в частности, мир ждет повышение цены на нефть до $150 за баррель и цены газа до $5000 за 1 тыс. куб. м.

Также Медведев предположил, что Великобритания вернется в Евросоюз, после чего ЕС распадется. Евро перестанет быть валютой еврозоны, пишет политик.

Кроме того, зампредседателя Совбеза написал, что Польша и Венгрия захватят западные области бывшей Украины, а на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов — Польши, Чехии, Словакии, Румынии, «Киевской республики» — будет создан Четвертый рейх. Более того, пишет Медведев, между этим новым альянсом и Францией разгорится война, Европу ждет передел.

Среди прочего политик указал отделение Северной Ирландии от Великобритании, гражданскую войну в США, в ходе которых Калифорния и Техас станут самостоятельными государствами, победу Илона Маска на президентских выборах в штатах, закрепленных после гражданской войны за республиканцами, и др.

Политика,Дмитрий Медведев,ЕС,
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