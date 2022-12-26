Путин утвердил порядок подачи заявлений о нежелании состоять в гражданстве Украины

Президент России Владимир Путин утвердил порядок подачи заявлений о гражданстве для жителей Запорожской, Херсонской областей, ДНР и ЛНР. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, утвержден порядок заявлений на получение гражданства России, а также о признании ребенка, не достигшего 14 лет, гражданином РФ.
Также утвержден порядок подачи и учета заявлений о «нежелании состоять в гражданстве Украины».
Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает прекращение действия украинского гражданства со дня подачи соответствующего заявления в российское МВД. Проект закона был опубликован в думской электронной базе.
Из пояснительной записки следует, что после принятия в состав РФ новых территорий увеличилось количество россиян, имеющих украинское гражданство. При этом, по независящим от них причинам, эти граждане не могут отказаться от гражданства Украины.