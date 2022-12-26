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57 минут назад

Путин утвердил порядок подачи заявлений о нежелании состоять в гражданстве Украины

Газета.Ru

Президент России Владимир Путин утвердил порядок подачи заявлений о гражданстве для жителей Запорожской, Херсонской областей, ДНР и ЛНР. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин утвердил порядок подачи заявлений о нежелании состоять в гражданстве Украины
Фото: ТАССТАСС

Согласно указу, утвержден порядок заявлений на получение гражданства России, а также о признании ребенка, не достигшего 14 лет, гражданином РФ.

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Также утвержден порядок подачи и учета заявлений о «нежелании состоять в гражданстве Украины».

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает прекращение действия украинского гражданства со дня подачи соответствующего заявления в российское МВД. Проект закона был опубликован в думской электронной базе.

Из пояснительной записки следует, что после принятия в состав РФ новых территорий увеличилось количество россиян, имеющих украинское гражданство. При этом, по независящим от них причинам, эти граждане не могут отказаться от гражданства Украины.

Политика,Владимир Путин,Госдума,
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