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1 час назад

Захарова предупредила об опасности масштабного конфликта в Косове

Елена Прошина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обострение кризиса в Косово. По ее мнению, игнорирование международного права по частично признанной республике может привести к масштабному конфликту на Балканах.

Захарова предупредила об опасности масштабного конфликта в Косове
Фото: ТАССТАСС

«Вспыхнувшее в крае новое обострение убедительно демонстрирует, что отход от действующей нормативной базы по Косово лишь раззадоривает приштинских радикалов. А там недалеко и до настоящего, масштабного конфликта», — сказала Захарова.

В Сербии сообщили о «сложной ситуации» на севере Косово

Она напомнила, что последние 17 дней сербы дежурят на баррикадах, которые они возвели на севере края в знак протеста против задержания «косоварами экс-сотрудника местной полиции». При этом, несмотря на то, что сопротивление носит мирный и ненасильственный характер, оно вызвало «яростное озлобление косовоалбанских властей», которые пустили в ход «угрозы разобрать баррикады силой» и «вбрасывание в открытый доступ поименных списков сербов, обвиняемых в "терроризме"», отметила официальный представитель МИД РФ.

«Развернутые в крае контингенты НАТО и ЕС не могут и не хотят повлиять на происходящее. Как и во время кровавых антисербских погромов 2004 года, они выступают в роли статистов, потворствуют эскалации в угоду планам Альбина Курти зачистить территорию Косово от неалбанского населения», — добавила Захарова.

Она уверена, что единственным способом мирного косовского урегулирования остается «твердое соблюдение его международно-правовых основ», особенно резолюции Совбеза ООН 1244.

Политика,В мире,Мария Захарова,МИД России,НАТО,Совбез ООН,ЕС,
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