Захарова предупредила об опасности масштабного конфликта в Косове

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обострение кризиса в Косово. По ее мнению, игнорирование международного права по частично признанной республике может привести к масштабному конфликту на Балканах.

«Вспыхнувшее в крае новое обострение убедительно демонстрирует, что отход от действующей нормативной базы по Косово лишь раззадоривает приштинских радикалов. А там недалеко и до настоящего, масштабного конфликта», — сказала Захарова.

Она напомнила, что последние 17 дней сербы дежурят на баррикадах, которые они возвели на севере края в знак протеста против задержания «косоварами экс-сотрудника местной полиции». При этом, несмотря на то, что сопротивление носит мирный и ненасильственный характер, оно вызвало «яростное озлобление косовоалбанских властей», которые пустили в ход «угрозы разобрать баррикады силой» и «вбрасывание в открытый доступ поименных списков сербов, обвиняемых в "терроризме"», отметила официальный представитель МИД РФ.