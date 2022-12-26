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26 минут назад

Путин рассказал о роли русского языка для стран СНГ

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин назвал русский язык мощной объединяющей силой, скрепляющей страны СНГ. Соответствующее заявление он сделал на неформальном саммите лидеров государств содружества, передает «РИА Новости».

Путин отметил, что народы стран СНГ «связывает многое», в том числе «общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур и обычаев, ценности и традиции».

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«И, конечно же, русский язык, который является мощной объединяющей силой, скрепляющей наши многонациональные государства», — добавил он.

Также президент РФ напомнил, что на одном из саммитов было принято решение провести в государствах СНГ год русского языка в 2023 году.

Ранее на заседании Путин заявил, что, несмотря на возникающие между странами содружества разногласия, они готовы их решать. Он подчеркнул, что все государства СНГ стремятся решать их сообща.

Политика,Видео,Владимир Путин,
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