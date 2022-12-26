В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-6° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
14 минут назад

В МГИМО отреагировали на идею Киева исключить РФ из Совбеза ООН

Елена Прошина
Алексей Подберезкинэксперт

Директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин прокомментировал Рамблеру заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев намерен добиться исключения России из состава Совбеза ООН. Специалист отметил, что реализовать инициативу будет невозможно.

Надо уходить от постоянных комментариев и идиотских инициатив руководителей Украины. Они просто лишний раз дают повод вспомнить о себе, потому что ничего путного от них не дождешься. Им нужно выдвинуть какую-нибудь инициативу, которая какое-то время будет обсуждаться и будироваться в средствах массовой информации. Они не беспокоятся о ее реалистичности, им совершенно не важен итог, совершенно не интересны аргументы - об этом вообще никто не думает. Им важно поднять антироссийскую инициативу и сделать ее повесткой дня в СМИ. Не более того.

Такое заявление трудно комментировать. Этот шаг не предусмотрен ни уставом ООН, ни какими-то другими процедурами. И они это прекрасно понимают. Если соберется Генеральная ассамблея ООН - Россию не смогут исключить из Совбеза, просто потому что Россия была одним из учредителей ООН и Совбеза, является им по факту. Поэтому страна не может быть исключена ни большинством, ни абсолютным большинством. Тем более абсолютного большинства у них не будет, даже если они вдруг поставят этот вопрос на голосование. Все понимают глупость этой инициативы, никто всерьез ее обсуждать не будет.
Алексей Подберезкин
Алексей ПодберезкинДиректор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО
Видео дня

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении Киева поставить вопрос об исключении России из Совета безопасности ООН. Дипломат подчеркнул, что, по мнению Киева, после начала украинского кризиса Россия потеряла право находиться в Совбезе ООН.

Вместе с тем отмечалось, что участие Москвы в Совбезе ООН прописано в статье 23 устава организации. Таким образом, для исключения РФ из состава Совбеза была бы нужна поправка в устав ООН, а для нее нужна подпись всех постоянных членов совета, в том числе и России. Кроме того, российская сторона может наложить на такую инициативу вето.

Политика,Дмитрий Кулеба,Алексей Подберезкин,Совбез ООН,МГИМО,Генассамблея ООН,ООН,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители