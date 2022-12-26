В МГИМО отреагировали на идею Киева исключить РФ из Совбеза ООН

Директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин прокомментировал Рамблеру заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев намерен добиться исключения России из состава Совбеза ООН . Специалист отметил, что реализовать инициативу будет невозможно.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении Киева поставить вопрос об исключении России из Совета безопасности ООН. Дипломат подчеркнул, что, по мнению Киева, после начала украинского кризиса Россия потеряла право находиться в Совбезе ООН.

Вместе с тем отмечалось, что участие Москвы в Совбезе ООН прописано в статье 23 устава организации. Таким образом, для исключения РФ из состава Совбеза была бы нужна поправка в устав ООН, а для нее нужна подпись всех постоянных членов совета, в том числе и России. Кроме того, российская сторона может наложить на такую инициативу вето.