Президент России Владимир Путин заявил, что между участниками СНГ возникают разногласия, но у стран есть готовность их решать. Об этом глава государства заявил на неформальном саммите лидеров СНГ, пишет РИА Новости.
«К сожалению, вызовы и угрозы в этой области, прежде всего извне, с каждым годом только растут. Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами-участниками содружества также возникают разногласия. Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать», — сказал президент.
Путин добавил, что страны СНГ стремятся решать проблемы сообща, оказывая друг другу товарищескую и посредническую помощь.
Напомним, что сегодня, 26 декабря, в Санкт-Петербурге проходит неформальный саммит СНГ. В частности, в мероприятии примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. В Кремле ранее заявляли, что трехсторонней встречи с Алиевым, Пашиняном и Путиным не планируется.