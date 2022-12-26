Путин рассказал о росте угроз и вызовов на пространстве СНГ

Президент РФ Владимир Путин заявил о росте угроз безопасности, вызовов и разногласий на пространстве Содружества Независимых Государств, подчеркивая, что при этом государства организации готовы сотрудничать для их разрешения. Его слова приводит РИА Новости.

«К сожалению, вызовы и угрозы в этой области, прежде всего извне, с каждым годом только растут», — сказал Путин в ходе неформального саммита лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге.

Также он указал на возникающие разногласия между государствами-участниками содружества, подчеркивая, что при этом «главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать», а также «сами - вместе, сообща» разрешать их, оказывая друг другу «товарищескую помощь и посреднические действия».

Согласно приведенным им данным, товарооборот между государствами по итогам года составит $100 млрд.