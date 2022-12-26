Путин рассказал о росте угроз и вызовов на пространстве СНГ

Президент РФ Владимир Путин заявил о росте угроз безопасности, вызовов и разногласий на пространстве Содружества Независимых Государств, подчеркивая, что при этом государства организации готовы сотрудничать для их разрешения. Его слова приводит РИА Новости.
«К сожалению, вызовы и угрозы в этой области, прежде всего извне, с каждым годом только растут», — сказал Путин в ходе неформального саммита лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге.
Также он указал на возникающие разногласия между государствами-участниками содружества, подчеркивая, что при этом «главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать», а также «сами - вместе, сообща» разрешать их, оказывая друг другу «товарищескую помощь и посреднические действия».
Согласно приведенным им данным, товарооборот между государствами по итогам года составит $100 млрд.
Российских лидер отметил, что углубление взаимодействия стран содружества «отвечает их коренным интересам», а проведение неформального саммита «красноречиво свидетельствует о стремлении и далее сообща выстраивать» сотрудничество между странами «в духе подлинного стратегического партнерства, взаимной выгоды и учета интересов всех стран». Он предложил в ходе мероприятия подвести итоги работы в текущем году и обсудить планы на перспективу.