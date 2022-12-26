Захарова: Запад манипулирует людьми с помощью YouTube

Запад манипулирует людьми с помощью YouTube, заявила в беседе с ФАН официальный представитель МИД России Мария Захарова. Издание напоминает, что после 24 февраля видеохостинг начал удалять контент и блокировать каналы блогеров из РФ с многомиллионной аудиторией, а также ограничивать монетизацию. В тоже время платформа держит «в топе» антироссийские видеоролики.

Фото: Пресс-служба МИД РФ Пресс-служба МИД РФ

«Это сфера западных манипуляций», — сказала Захарова.

По ее словам, России необходим собственный видеохостинг, который по качеству и удобству не будет уступать YouTube, чтобы граждане страны могли получать качественный контент, но без антироссийской риторики.