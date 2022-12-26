В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-6° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
23 минуты назад

Захарова: Запад манипулирует людьми с помощью YouTube

Газета.Ru

Запад манипулирует людьми с помощью YouTube, заявила в беседе с ФАН официальный представитель МИД России Мария Захарова. Издание напоминает, что после 24 февраля видеохостинг начал удалять контент и блокировать каналы блогеров из РФ с многомиллионной аудиторией, а также ограничивать монетизацию. В тоже время платформа держит «в топе» антироссийские видеоролики.

Захарова: Запад манипулирует людьми с помощью YouTube
Фото: Пресс-служба МИД РФПресс-служба МИД РФ

«Это сфера западных манипуляций», — сказала Захарова.

По ее словам, России необходим собственный видеохостинг, который по качеству и удобству не будет уступать YouTube, чтобы граждане страны могли получать качественный контент, но без антироссийской риторики.

Ранее Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала статью американского издания The Hill, в которой говорится, что высокий уровень вседозволенности и свободы в интернете может благоприятствовать росту антисемитизма в США. По ее мнению, «культура отмены» особенно эффективно способствует проникновению ксенофобии в общество.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители