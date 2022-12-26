Песков анонсировал визит Путина в один российский регион

У президента России Владимира Путина на текущей неделе запланирована рабочая поездка в один из российских регионов. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Своевременно вам сообщим», — указал представитель Кремля, не раскрывая место и цель визита Путина.
По его словам, пока запланирована одна поездка в регионы. В понедельник и вторник, 26 и 27 декабря, Путин будет находиться в Санкт-Петербурге, где состоится неформальный саммит представителей стран СНГ.
Ранее Песков сообщил, что Владимир Путин традиционно посетит службу в церкви в Рождество. Он не уточнил, о какой именно церкви идет речь. В 2022 году президент посетил рождественскую службу в Ново-Огареве. Тогда он находился в храме без других прихожан в связи с противоэпидемическими мерами безопасности из-за пандемии коронавируса.