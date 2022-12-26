Рогов: специалисты приступили к восстановлению Запорожской АЭС

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о начале работ по восстановлению Запорожской АЭС чтобы в перспективе станция смогла полноценно возобновить работу.

«Специалисты приступили к восстановлению Запорожской АЭС, устраняя все повреждения, которые были нанесены атомной станции в результате многочисленных обстрелов со стороны ВСУ в течение этого года», — сказал он РИА Новости.

По словам Рогова, приведение АЭС в первоначальный вид даст возможность снова запустить энергоблоки и возобновить генерацию электричества, когда удастся избежать риска повторных обстрелов.

Ранее стало известно, что консультации Международного агентства по атомной энергии с Россией и Украиной, направленные на создание защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, продолжатся в ближайшее время.