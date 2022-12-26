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1 час назад

Рогов: специалисты приступили к восстановлению Запорожской АЭС

RT на русском

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о начале работ по восстановлению Запорожской АЭС чтобы в перспективе станция смогла полноценно возобновить работу.

Рогов: специалисты приступили к восстановлению Запорожской АЭС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Специалисты приступили к восстановлению Запорожской АЭС, устраняя все повреждения, которые были нанесены атомной станции в результате многочисленных обстрелов со стороны ВСУ в течение этого года», — сказал он РИА Новости.

По словам Рогова, приведение АЭС в первоначальный вид даст возможность снова запустить энергоблоки и возобновить генерацию электричества, когда удастся избежать риска повторных обстрелов.

Ранее стало известно, что консультации Международного агентства по атомной энергии с Россией и Украиной, направленные на создание защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, продолжатся в ближайшее время.

При этом постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что считает невозможными прямые переговоры Москвы, Киева и МАГАТЭ по защитной зоне вокруг ЗАЭС.

Политика,Владимир Рогов,Михаил Ульянов,МАГАТЭ,
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