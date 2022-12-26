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40 минут назад

Запад скоро лишится возможности рулить в мировой экономике – Лавров

Москва24иещё 6

Западные страны в ближайшее время лишаться возможности рулить в мировой экономике, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров: Запад скоро лишится возможности рулить в мировой экономике
Фото: kremlin.rukremlin.ru

"Я вас уверяю, в ближайшее время мы будем наблюдать сокращение возможностей Запада, очень серьезное сокращение возможностей рулить в мировой экономике так, как ему хочется. И хочет он или не хочет, придется договариваться", – цитирует его РИА Новости.

Глава российского МИД подчеркнул, что у России есть страны, с которыми она будет развивать взаимодействие в экономике, культуре и других сферах.

"И мы будем ориентироваться на тех, кто нас никогда не подводил. И с кем мы порой очень сложный достигали компромисс, но когда он достигался – никто никогда никого не обманывал. С Западом все ровно наоборот", - заключил министр.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия выступает за пересмотр механизмов работы мировой финансовой системы, поскольку действующая обеспечивала "золотой миллиард" благодаря чужим средствам.

Политика,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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