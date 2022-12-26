Лавров: «Не собираемся бегать за Западом»

«Если сейчас посмотреть на политику администрации Джо Джо Байдена, то они ровно этого хотят, чтобы «конец истории» состоялся не просто в работах политических аналитиков, политологов и исследователей, а в реальной жизни», — сказал дипломат, отославший слушателей к названию книги американского философа и политолога Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории», описывающей тотальное доминирование либеральной демократии в мире.