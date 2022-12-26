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16 минут назад

Лавров уличил США в намерении установить «конец истории»

Lenta.ruиещё 1

США пытаются установить «конец истории», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с руководителями российских СМИ. Текст вступительного слова опубликован на сайте дипведомства.

Лавров: «Не собираемся бегать за Западом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если сейчас посмотреть на политику администрации Джо Джо Байдена, то они ровно этого хотят, чтобы «конец истории» состоялся не просто в работах политических аналитиков, политологов и исследователей, а в реальной жизни», — сказал дипломат, отославший слушателей к названию книги американского философа и политолога Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории», описывающей тотальное доминирование либеральной демократии в мире.

Лавров обвинил США и Европу в манипулировании СМИ

По словам Лаврова, адресованные государствам мира требования Вашингтона занять антироссийскую позицию и присоединиться к санкциям — и есть попытка установить «конец истории», а также «окончательное и бесповоротное доминирование "золотого миллиарда"».

Дипломат отметил, что подобные «потуги» Соединенных Штатов «антиисторичны, направлены на приостановку, подавление объективного формирования многополярного мира». Глава МИД подчеркнул, что ход истории остановить невозможно.

«Не собираемся бегать за Западом», — заключил Лавров.

Политика,Джозеф Байден,Сергей Лавров,
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