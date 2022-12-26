В Кремле раскрыли планы Путина на Рождество

«Он традиционно в Рождество посещает службу, будет так и в этом году. Мы тоже сообщим», — сказал представитель Кремля

Напомним, что в 2022 году Путин посетил рождественскую службу в Ново-Огареве. Тогда он находился в храме без других прихожан в связи с противоэпидемическими мерами безопасности из-за пандемии коронавируса, пояснял тогда Песков.

В 2021 году президент посетил рождественское богослужение в церкви Николы на Липне под Великим Новгородом. В 2020, 2019 и 2012 годах он посещал Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга, где его крестили в младенчестве, а в 2018 — церковь святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице, где крестили его отца.