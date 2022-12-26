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8 минут назад

Стало известно о возможной поездке Володина в Иран

Lenta.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, возможно, отправится в Иран уже в январе, где встретится с президентом Ибрахимом Раиси. Об этом стало известно РИА Новости из разговора с источником.

Стало известно о возможной поездке Володина в Иран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев посетил Иран в том числе для того, чтобы подготовить эту встречу. Он встречался с главой МИД республики Хосейном Амир Абдоллахианом, стороны обсудили ситуацию в ближневосточном регионе и вопросы сотрудничества на парламентском уровне.

В начале ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетил Тегеран, где провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Они обсудили как вопросы вокруг Украины, так и отношения с США.

Раскрывая подробности визита Патрушева, издание Hamshahri Online указывало, что стороны также обсуждали сотрудничество в ближневосточном регионе и угрозы, с которыми сталкиваются Москва и Тегеран.

Политика,Владимир Васильев,Николай Патрушев,Вячеслав Володин,Единая Россия,Госдума,Совет безопасности РФ,
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