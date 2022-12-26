Песков заявил о подготовке контакта Путина с Си Цзиньпином

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время ведется подготовка переговоров президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Однако, как представитель Кремля, пока преждевременно говорить о том, каким будет формат диалога, передает РИА Новости.
Ранее Песков рассказал, каким вопросам было посвящено послание Владимира Путина Си Цзиньпину. Представитель Кремля отметил, что речь шла о продвинутом партнерстве сторон. Также внимание было уделено международной обстановке, указал он.
До этого стало известно о том, что заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время визита в Пекин передал председателю КНР послание от российского лидера. Медведев заявил, что ему удалось обсудить с главой Китая ряд вопросов. В частности, по его словам, стороны поговорили о ситуации на украинской территории и сотрудничестве «Единой России» с Компартией Китая. Визит Медведева продлился с 20 по 21 декабря.
В сентябре Владимир Путин провел встречу с Си Цзиньпином. Переговоры прошли на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.