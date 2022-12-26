В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
26 минут назад

В Кремле заявили о готовящемся контакте Путина с Си Цзиньпином

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время ведется подготовка переговоров президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Однако, как представитель Кремля, пока преждевременно говорить о том, каким будет формат диалога, передает РИА Новости.

Песков заявил о подготовке контакта Путина с Си Цзиньпином
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Песков рассказал, каким вопросам было посвящено послание Владимира Путина Си Цзиньпину. Представитель Кремля отметил, что речь шла о продвинутом партнерстве сторон. Также внимание было уделено международной обстановке, указал он.

Си Цзиньпин назвал Путина самым близким другом

До этого стало известно о том, что заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время визита в Пекин передал председателю КНР послание от российского лидера. Медведев заявил, что ему удалось обсудить с главой Китая ряд вопросов. В частности, по его словам, стороны поговорили о ситуации на украинской территории и сотрудничестве «Единой России» с Компартией Китая. Визит Медведева продлился с 20 по 21 декабря.

В сентябре Владимир Путин провел встречу с Си Цзиньпином. Переговоры прошли на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

Политика,Цзиньпин Си,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,ШОС,Единая Россия,Совет безопасности РФ,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители