Песков заявил о подготовке контакта Путина с Си Цзиньпином

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время ведется подготовка переговоров президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином . Однако, как представитель Кремля, пока преждевременно говорить о том, каким будет формат диалога, передает РИА Новости.

До этого стало известно о том, что заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время визита в Пекин передал председателю КНР послание от российского лидера. Медведев заявил, что ему удалось обсудить с главой Китая ряд вопросов. В частности, по его словам, стороны поговорили о ситуации на украинской территории и сотрудничестве «Единой России» с Компартией Китая. Визит Медведева продлился с 20 по 21 декабря.