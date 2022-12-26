В России ответили на планы Украины по возвращению Крыма

«Похоже, что те, кто заявляет о таких планах, — не более чем участники информационной войны. Кто-то просто посчитал, что такие слова важны для того, чтобы подбодрить население. Особенно на фоне осложнения ситуации, ведь на Украине наблюдаются серьезные перебои с энергоснабжением, идут новости из России о проведении различных мобилизационных мероприятий. Я говорю не только о проведенной мобилизации россиян, но и о мобилизации экономической, информационной, военно-технической», — уточнил Новиков.