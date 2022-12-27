Слуцкий высмеял призыв Украины исключить Россию из ООН

Заявление МИД Украины об исключении России из Организации объединенных наций — некомпетентная «филькина грамота», сделанная ради популистского эффекта. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

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«В МИД Украины сделали заявление с призывом исключить Россию из ООН, которое явно составляли люди, нуждающиеся в историческом ликбезе. Некомпетентная „филькина грамота“ рассчитана исключительно на популистский эффект. И основания, и приведенная аргументация — для отсталых», — написал Леонид Слуцкий в своем telegram-канале.

По его мнению, исключить Россию из ООН невозможно потому, что это «закладка мины» под самую авторитетную международную организацию. К причастности РФ к членам Совета безопасности ООН послужил успех России в Великой Отечественной войне, считает лидер ЛДПР.