Украина собирается поставить вопрос об исключении России из Совета безопасности ООН. Об этом заявил в эфире украинского телемарафона глава МИД страны Дмитрий Кулеба, пишет Ura.ru.
Украинский дипломат подчеркнул, что, по мнению Киева, после начала украинского кризиса Россия потеряла право находиться в Совбезе ООН.
«Мы официально выступим с позицией исключения России из Совета безопасности ООН», - подчеркнул он.
После начала спецоперации на Украине западные политики периодически призывают исключить РФ из Совбеза ООН. При этом участие Москвы в нем прописано в статье 23 устава организации. Таким образом, для исключения РФ из состава Совбеза была бы нужна поправка в устав ООН, а для нее нужна подпись всех постоянных членов совета, в том числе и России. Кроме того, российская сторона может наложить на такую инициативу вето.
При этом председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил о необходимости разработать механизм приостановки членства России в Совете безопасности ООН. Он обвинил Москву в нарушении международного права, заметив, что раз это делает постоянный член Совбеза ООН, то «в международном праве есть изъян».