После начала спецоперации на Украине западные политики периодически призывают исключить РФ из Совбеза ООН. При этом участие Москвы в нем прописано в статье 23 устава организации. Таким образом, для исключения РФ из состава Совбеза была бы нужна поправка в устав ООН, а для нее нужна подпись всех постоянных членов совета, в том числе и России. Кроме того, российская сторона может наложить на такую инициативу вето.