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13 минут назад

В ГД захотели уволить попавшего в полицию после письма Пригожина директора музея

Lenta.ru

В Госдуме захотели добиться увольнения директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева, который попал в полицию после письма бизнесмена, основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщил депутат нижней палаты российского парламента Олег Матвейчев в прямом эфире «Соловьев LIVE».

В ГД захотели уволить попавшего в полицию после письма Пригожина директора музея
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что деятельность Пушкарева, высказывавшегося против спецоперации на Украине, возьмут на контроль.

«Посмотрим, что с ним дальше будет. Либо заставим, чтобы он высказал патриотическую позицию, если он что-то переосмыслил, либо будем добиваться увольнения», — заявил депутат.

По мнению Матвейчева, экс-журналист издания Znak.com занимает должность директора музея несправедливо из-за того, что работает в бюджетной организации, получает государственные деньги, но при этом критикует СВО.

До этого стало известно, что Пушкарева вызвали в полицию после письма создателя ЧВК. На него составили административный протокол о дискредитации российской армии (статья 20.3.3 КоАП) из-за поста в соцсетях, пояснил источник в екатеринбургском УМВД.

Пригожин в своем обращении изложил мэру российского города Алексею Орлову, что тот должен уволить Пушкарева. Он отметил, что возглавивший в декабре Музей истории Екатеринбурга журналист выступал с критикой специальной военной операции на Украине. Как пишет агентство Ura.ru, Орлов не пошел на поводу у бизнесмена и отказался снимать с должности Пушкарева.

16 декабря основатель ЧВК рассказал, что беседовал с Орловым по телефону. По словам бизнесмена, мэр попросил его предоставить необходимую информацию для принятия дальнейшего решения по поводу Пушкарева. Также местные издания писали, что в городском управлении культуры приостановили оформление Пушкарева на должность директора Музея истории, однако в ведомстве это назвали ложью.

О том, что Пушкарев, бывший журналист Znak.com, стал новым директором музея, мэр Алексей Орлов объявил 14 декабря.

Политика,Евгений Пригожин,Олег Матвейчев,Игорь Пушкарев,Алексей Орлов,Госдума,
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