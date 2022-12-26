В ГД захотели уволить попавшего в полицию после письма Пригожина директора музея

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Он отметил, что деятельность Пушкарева, высказывавшегося против спецоперации на Украине, возьмут на контроль.

«Посмотрим, что с ним дальше будет. Либо заставим, чтобы он высказал патриотическую позицию, если он что-то переосмыслил, либо будем добиваться увольнения», — заявил депутат.

По мнению Матвейчева, экс-журналист издания Znak.com занимает должность директора музея несправедливо из-за того, что работает в бюджетной организации, получает государственные деньги, но при этом критикует СВО.

До этого стало известно, что Пушкарева вызвали в полицию после письма создателя ЧВК. На него составили административный протокол о дискредитации российской армии (статья 20.3.3 КоАП) из-за поста в соцсетях, пояснил источник в екатеринбургском УМВД.

Пригожин в своем обращении изложил мэру российского города Алексею Орлову, что тот должен уволить Пушкарева. Он отметил, что возглавивший в декабре Музей истории Екатеринбурга журналист выступал с критикой специальной военной операции на Украине. Как пишет агентство Ura.ru, Орлов не пошел на поводу у бизнесмена и отказался снимать с должности Пушкарева.

16 декабря основатель ЧВК рассказал, что беседовал с Орловым по телефону. По словам бизнесмена, мэр попросил его предоставить необходимую информацию для принятия дальнейшего решения по поводу Пушкарева. Также местные издания писали, что в городском управлении культуры приостановили оформление Пушкарева на должность директора Музея истории, однако в ведомстве это назвали ложью.