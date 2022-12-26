МИД: судьба переговоров по Приднестровью прояснится после урегулирования на Украине

Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью ТАСС заявил, что судьба переговоров по Приднестровью в формате «5 + 2» прояснится после разрешения ситуации на Украине.

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В формате «5 + 2» участвуют Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС.

По его словам, говорить о контактах в рамках этого переговорного формата преждевременно.

«Очевидно, что его будущее прояснится после разрешения ситуации на Украине», — сказал он.