МИД: судьба переговоров по Приднестровью прояснится после урегулирования на Украине

Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью ТАСС заявил, что судьба переговоров по Приднестровью в формате «5 + 2» прояснится после разрешения ситуации на Украине.
В формате «5 + 2» участвуют Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС.
По его словам, говорить о контактах в рамках этого переговорного формата преждевременно.
«Очевидно, что его будущее прояснится после разрешения ситуации на Украине», — сказал он.
Ранее лидер непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский обратился в ООН и ОБСЕ из-за кризиса в отношениях с Кишинёвом и в связи с угрозой гуманитарной катастрофы.