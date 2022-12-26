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16 минут назад

Посол РФ указал на ошибку в антироссийской политике Запада

Елена Прошина

Действия западных стран в отношении России лишний раз продемонстрировали полную деградацию руководящих элит некоторых государства, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.

Посол РФ указал на ошибку в антироссийской политике Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Только глупые люди, не имеющие никакого представления о текущей ситуации, могут ставить перед собой цель демонтировать историческую Россию. Запад утратил серьезный опыт в отношении России. Полная деградация западных аналитических возможностей», — заявил он.

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Так дипломат прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о том, что Запад стремится разрушить историческую Россию.

По словам главы государства, целью России является объединение русского народа. В том числе этой задачей вызвано проведение спецоперации на Украине. Путин напомнил, что к кризису вокруг Украины, который вылился в СВО, привёл госпереворот в Киеве в 2014 году.

«Мы так или иначе вынуждены были встать на защиту людей, которые проживают на этих территориях, мы должны были поддержать выбор крымчан, всё с этого ведь началось, всё началось с этого! Но не мы же устроили государственный переворот на Украине, они же начали», — сказал президент.

«Вообще-то в основе всего лежит политика наших геополитических оппонентов, направленная на растаскивание России, исторической России.

"Разделяй и властвуй" - вот они всегда старались это сделать, пытаются сделать это и сейчас, а наша-то цель в другом - в объединении русского народа», - заявил глава России.

Путин подчеркнул, что РФ всегда была нацелена на решение всех проблем мирным путём.

Политика,Михаил Ульянов,Владимир Путин,
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