Посол РФ указал на ошибку в антироссийской политике Запада

«Мы так или иначе вынуждены были встать на защиту людей, которые проживают на этих территориях, мы должны были поддержать выбор крымчан, всё с этого ведь началось, всё началось с этого! Но не мы же устроили государственный переворот на Украине, они же начали», — сказал президент.