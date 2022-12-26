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1 час назад

В Чечне опровергли задержание представителя Кадырова в новых регионах

Lenta.ruиещё 1

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опроверг задержание представителя главы республики Рамзана Кадырова в Херсонской и Запорожской областях Хасана Ибрагимова. Об этом сообщает РИА Новости.

В Чечне опровергли задержание представителя Кадырова в новых регионах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Дудаева, все, что пишут СМИ о задержании Ибрагимова в новых регионах, это неправда. «Никто ни на кого заявления не написал, никого не задержали, это буквально бытовой какой-то инцидент, который был исчерпан на месте», — подчеркнул министр.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о задержании представителя Кадырова в Херсонской и Запорожской областях Ибрагимова якобы по подозрению в избиении молодого человека в ресторане.

Кадыров объявил о назначении Ибрагимова своим представителем около трех недель назад по результатам визита чеченской делегации в Херсонскую область. Тогда он рекомендовал Ибрагимова как настоящего патриота и достойного представителя команды, основанной первым президентом республики Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым.

Политика,Хасан Ибрагимов,Ахмед Дудаев,Рамзан Кадыров,
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