Союзы западных стран прекратят свое существование. Такой прогноз озвучил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Рано или поздно союзы больших и сильных стран Запада существовать перестанут», — сообщил Медведев «Российской газете».
Он добавил, что у союзов имеются разногласия, в частности «перед лицом „общего врага“, которым традиционно назначили Россию».
Медведев также предрек образование макрорегионов, которые будут работать как партнеры, без противостояния. В этом случае международные отношения будут основаны «на принципах благожелательного невмешательства». Зампредседателя Совбеза назвал его наиболее вероятным вариантом.
Экономист Денис Перепелица предрек распад Европейского союза при выходе Польши и Венгрии. Россия ранее начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Западные страны осудили это решение и ввели против РФ санкции. Западные СМИ сообщили, что в Евросоюзе начались серьезные разногласия из-за того, что поддержка Украины обходится очень дорого.