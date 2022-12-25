Медведев предрек развал союзов стран Запада

Союзы западных стран прекратят свое существование. Такой прогноз озвучил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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«Рано или поздно союзы больших и сильных стран Запада существовать перестанут», — сообщил Медведев «Российской газете».

Он добавил, что у союзов имеются разногласия, в частности «перед лицом „общего врага“, которым традиционно назначили Россию».

Медведев также предрек образование макрорегионов, которые будут работать как партнеры, без противостояния. В этом случае международные отношения будут основаны «на принципах благожелательного невмешательства». Зампредседателя Совбеза назвал его наиболее вероятным вариантом.