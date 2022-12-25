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18 минут назад

Кириенко назвал гарантией победы то, что Россию защищают люди разной веры

Газета.Ruиещё 4

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что люди разных национальностей в одних окопах защищают свою единую родину — Россию. Его цитирует РИА Новости.

Кириенко назвал гарантией победы то, что Россию защищают люди разной веры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее зампред правительства РФ Юрий Трутнев и Кириенко прибыли в Грозный. Кириенко посетил Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе, где проходят обучение около ста добровольцев из отряда РСБИ.

«Сегодня люди разных национальностей, разного вероисповедания, и русские, и чеченцы, и якуты, и башкиры защищают одну единую родину — родину Россию. Люди разного вероисповедания <...> но молитва за одно и то же, за одну большую общую победу. Это гарантия того, что мы победим», — сказал Кириенко.

Он поблагодарил тех, кто вносит свой вклад в будущее победы.

«Российский университет спецназа – это действительно высокопрофессиональная, очень хорошо организованная система качественной подготовки. Ну уникально, я такого еще не видел… То, что ребята, в том числе, добровольцы Российского союза боевых искусств в течение месяца здесь смогли пройти подготовку, это очень важно», — заключил Кириенко.

Ранее Трутнев заявил о необходимости возрождения в стране военной подготовки.

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