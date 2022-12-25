Кириенко назвал гарантией победы то, что Россию защищают люди разной веры

«Сегодня люди разных национальностей, разного вероисповедания, и русские, и чеченцы, и якуты, и башкиры защищают одну единую родину — родину Россию. Люди разного вероисповедания <...> но молитва за одно и то же, за одну большую общую победу. Это гарантия того, что мы победим», — сказал Кириенко.