Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что заявления украинских чиновников о мнимом возвращении в следующем году контроля над Крымом являются «полной ахинеей». Парламентарий добавил, что им следует готовить план по включению Киева в состав РФ, пишет РИА «Новости».
Отмечается, что накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что Украина надеется одержать победу в противостоянии и вернуть территорию Крыма в 2023 году.
Шеремет заметил, что украинские «горе-политики продолжают соревноваться между собой в попытках запугивать и шантажировать Крым своими военными планами».
По его оценке, «вся эта полная ахинея» очень далека от реальности.
Парламентарий подчеркнул, что администрации украинского президента следует начать подготовку плана по вхождению Киева в состав Российской Федерации. Шеремет добавил, что готов помочь с его составлением.
Напомним, что Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине.