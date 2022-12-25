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20 минут назад

Михаил Шеремет посоветовал Киеву готовить план по вхождению в состав России

Илья Родин

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что заявления украинских чиновников о мнимом возвращении в следующем году контроля над Крымом являются «полной ахинеей». Парламентарий добавил, что им следует готовить план по включению Киева в состав РФ, пишет РИА «Новости».

В Госдуме посоветовали Киеву готовить план по вхождению в состав России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что Украина надеется одержать победу в противостоянии и вернуть территорию Крыма в 2023 году.

Шеремет заметил, что украинские «горе-политики продолжают соревноваться между собой в попытках запугивать и шантажировать Крым своими военными планами».

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По его оценке, «вся эта полная ахинея» очень далека от реальности.

Парламентарий подчеркнул, что администрации украинского президента следует начать подготовку плана по вхождению Киева в состав Российской Федерации. Шеремет добавил, что готов помочь с его составлением.

Напомним, что Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине.

Политика,Андрей Ермак,Михаил Шеремет,Владимир Путин,Госдума,
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