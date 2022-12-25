В России объяснили слова Путина о приемлемых развязках с Украиной

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что гарантии безопасности, о которых Москва говорила в конце 2021 года, будут приемлемыми развязками в отношениях России и Украины. Об этом он сообщил изданию «Лента.ру».

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25 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова договариваться о «приемлемых каких-то развязках» по ситуации вокруг Украины.

В данном случае речь идет выдвигаемых Россией условиях, отмечает депутат.

Он предположил, что приемлемые развязки, о которых сказал президент, это условия, которые должны отвечать тем гарантиям безопасности, о которых российская сторона заявляла в 2021 году и выдвигала их на предыдущих переговорах.

Чепа подчеркнул, что не знает точно, что под приемлемыми развязками имел в виду Путин, но выразил мнение, что это не то, что предлагал президент Украины Владимир Зеленский, говоря о своих условиях мирных переговоров.