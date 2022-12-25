В КПРФ отреагировали на новую инициативу по покинувшим Россию гражданам

Первый замглавы фракции КПРФ в ГД Николай Коломейцев прокомментировал инициативу о лишении преференций покинувших страну россиян. Он добавил, что эта мера не вернет их обратно и не пробудит в них дух патриотизма. Об этом пишет РИА «Новости».
По мнению Коломейцева, «уехавшие - итог [работы системы] образования за 20 лет». Он напомнил, что из школьной программы убрали такие книги, как «Молодая гвардия», «Как закалялась сталь».
Политик отметил, что значительную часть уехавших составляют IT-специалисты. По его мнению, им следует создать условия для возвращения в Россию.
По оценке Коломейцева, мера не вернет людей, не поможет воспитать в них дух патриотизма.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал отменить преференции для покинувших Россию специалистов. Кроме того, он предложил ввести для них повышенные налоги.