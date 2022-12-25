В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-8° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
1 час назад

В КПРФ оценили инициативу о дополнительных налогах уехавшим

Илья Родин

Первый замглавы фракции КПРФ в ГД Николай Коломейцев прокомментировал инициативу о лишении преференций покинувших страну россиян. Он добавил, что эта мера не вернет их обратно и не пробудит в них дух патриотизма. Об этом пишет РИА «Новости».

В КПРФ отреагировали на новую инициативу по покинувшим Россию гражданам
Фото: ТАССТАСС

По мнению Коломейцева, «уехавшие - итог [работы системы] образования за 20 лет». Он напомнил, что из школьной программы убрали такие книги, как «Молодая гвардия», «Как закалялась сталь».

Политик отметил, что значительную часть уехавших составляют IT-специалисты. По его мнению, им следует создать условия для возвращения в Россию.

По оценке Коломейцева, мера не вернет людей, не поможет воспитать в них дух патриотизма.

«Они предали свою страну». В Госдуме решают, как наказать уехавших

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал отменить преференции для покинувших Россию специалистов. Кроме того, он предложил ввести для них повышенные налоги.

Политика,Общество,Николай Коломейцев,Вячеслав Володин,КПРФ,Госдума,
32
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители