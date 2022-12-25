Песков высказался о ценовых потолках на энергоресурсы из России

«Хотя они (потолки — прим. «ГМ») установлены достаточно высоко, это дело принципа. Это вмешательство в процессы рыночного ценообразования. И если сегодня согласиться на такой «щедрый» потолок, то завтра придётся согласиться на потолок, который ущемляет интересы. Поэтому об этом не может быть и речи», — заявил в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь президента.