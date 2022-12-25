Президент России Владимир Путин рассказал, кто и как пытается заняться растаскиванием России. Свою позицию глава государства изложил в интервью телеканалу «Россия-1».

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По словам президента, не Россия начала конфликт с Украиной, а коллективный Запад добился этого, применяя принцип «разделяй и властвуй». Оппоненты нашей страны пытались так поступать на всем протяжении истории. В итоге основой конфликта на Украине стали попытки Запада растащить историческую Россию.

Путин подчеркнул, что РФ предпринимала попытки разрешить ситуацию на Украине мирным путем. Страна встала на защиту своих людей, начиная с крымчан в 2014 году.