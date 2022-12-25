Путин озвучил позицию по переговорам с Украиной

Россия, в отличие от оппонентов, не отказывается от переговоров по урегулированию украинского кризиса, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-1». Он добавил, что Москва готова договариваться со всеми участниками. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Зарубин спросил главу государства о том, что следует сделать для того, чтобы отступить от нынешней опасной черты в фактическом противостоянии России и НАТО.

«Я не считаю, что она уж такая опасная», - ответил Путин.

По мнению президента, власти действуют в правильном направлении. Они защищают интересы страны, людей. Другого выбора у них просто нет, констатировал Путин.