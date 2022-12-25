Путин озвучил позицию по переговорам с Украиной

Россия , в отличие от ее оппонентов, не отказывается от переговоров по ситуации вокруг Украины и готова договариваться со всеми участниками, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе " Москва . Кремль. Путин". Фрагмент передачи выложил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин .

Отвечая на вопрос журналиста о том, кто и что должен сделать для того, чтобы отступить от нынешней опасной черты в фактическом противостоянии потенциалов Москвы и НАТО, глава государства сказал: "Я не считаю, что она уж такая опасная, я считаю, что мы действуем в правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей". "И другого выбора, кроме как защиты наших граждан, у нас просто нет", - подчеркнул Путин.