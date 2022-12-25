В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-8° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
53 минуты назад

Путин: РФ, в отличие от ее оппонентов, не отказывается от переговоров по Украине

ТАССиещё 10

Россия, в отличие от ее оппонентов, не отказывается от переговоров по ситуации вокруг Украины и готова договариваться со всеми участниками, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин". Фрагмент передачи выложил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Путин озвучил позицию по переговорам с Украиной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отвечая на вопрос журналиста о том, кто и что должен сделать для того, чтобы отступить от нынешней опасной черты в фактическом противостоянии потенциалов Москвы и НАТО, глава государства сказал: "Я не считаю, что она уж такая опасная, я считаю, что мы действуем в правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей". "И другого выбора, кроме как защиты наших граждан, у нас просто нет", - подчеркнул Путин.

Путин заявил о наличии проблем в зоне спецоперации

"Мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело - не мы же отказываемся от переговоров, а они", - обратил внимание президент.

Политика,СВО,Павел Зарубин,Владимир Путин,НАТО,
66
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители