Володин предложил новые меры против уехавших из России граждан

Покинувшим территорию России гражданам следует отменить любые преференции от государства и повысить ставку налогообложения, соответствующая работа в изменении законодательства уже началась. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин в воскресенье, 25 декабря.

Фото: Пресс-служба Госдумы Пресс-служба Госдумы

— Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо. Работаем над соответствующими изменениями в законодательство, — сказал он.

Политик добавил, что причины отъезда некоторых россиян понятны. Несмотря на это, граждане, осознавшие ошибку, уже вернулись в Россию. По словам Володина, остальным людям следует понимать, что жители страны осуждают их решение и расценивают его, как предательство, отметил спикер Госдумы в своем Telegram-канале.