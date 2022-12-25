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6 минут назад

Володин предложил новые меры против уехавших из России граждан

Вечерняя Москваиещё 2

Покинувшим территорию России гражданам следует отменить любые преференции от государства и повысить ставку налогообложения, соответствующая работа в изменении законодательства уже началась. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин в воскресенье, 25 декабря.

Володин предложил новые меры против уехавших из России граждан
Фото: Пресс-служба ГосдумыПресс-служба Госдумы

— Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо. Работаем над соответствующими изменениями в законодательство, — сказал он.

Политик добавил, что причины отъезда некоторых россиян понятны. Несмотря на это, граждане, осознавшие ошибку, уже вернулись в Россию. По словам Володина, остальным людям следует понимать, что жители страны осуждают их решение и расценивают его, как предательство, отметил спикер Госдумы в своем Telegram-канале.

В Кремле усомнились в 700 тысячах уехавших из России после мобилизации

До этого Вячеслав Володин обратился к покинувшим Родину россиянам, которые пострадали в результате западных санкций. В связи с этими событиями спикер Госдумы вспомнил слова президента России Владимира Путина, который предупреждал, что те, кто хранит активы и деньги за границей, замучаются «пыль глотать» в попытках вернуть свои средства.

Политика,Общество,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Госдума,
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