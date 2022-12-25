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26 минут назад

Захарова порадовалась дню без политических новостей

Lenta.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова порадовалась количеству поздравлений в свой день рождения, который она отметила 24 декабря. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Захарова порадовалась дню без политических новостей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дорогие и любимые! Спасибо! Вы мне позволили провести один день без политических новостей, наполнив ленту ТГ теплотой, сердечностью и любовью», — подчеркнула Захарова.

Ранее пресс-секретарь МИД России назвала президента Украины Владимира Зеленского «сукиным сыном» Запада. По словам Захаровой, отношение западных стран к Украине усиливает у республики чувство вседозволенности и безнаказанности.

Политика,Владимир Зеленский,Мария Захарова,МИД России,
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