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19 минут назад

Глава Забайкалья Осипов объяснил удаление поста с обложкой польской газеты Wprost

Газета.Ru

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что удалил пост на странице во «ВКонтакте» с обложкой из польского издания, на которой были изображены мужчины в окопе в канун Нового года, тем, что она была ошибочной. Об этом сообщает РБК.

Глава Забайкалья объяснил удаление поста с обложкой польской газеты
Фото: Kremlin.ruKremlin.ru

Как уточняется, польский еженедельник Wprost поместил на обложку номера, включающего в себя статью о потерях ВСУ в ходе СВО, рисунок Павла Кучинского, на котором, с одной стороны, за новогодним столом сидят женщина и дети, а с другой тот же стол превращается в окоп, в котором сидят солдаты. Статья называется «Новое измерение пустого места за столом».

Осипов признался, что увидел это изображение в интернете, в том числе у Захара Прилепина.

«Узнав о том, что она впервые была опубликована не у нас, я, естественно, тут же ее убрал. Но главная наша мысль в том, что мы едины с нашими военными и наша связь неразрывна», — сказал Осипов.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина с начала специальной военной операции потеряла более 100 тыс. военных. Позднее Еврокомиссия удалила из ее заявления эту информацию.

Политика,Захар Прилепин,Александр Осипов,Еврокомиссия,
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