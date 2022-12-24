WSJ: спецоперация на Украине сближает Турцию с Россией

Спецоперация на Украине подталкивает Турцию ближе к России. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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В материале отмечается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган углубляет связи с Россией, чтобы поддержать экономику своей страны, игнорируя антироссийские санкции Запада.

Как отмечают авторы The Wall Street Journal, турецкий лидер нуждается в России, поскольку у Турции нет хороших отношений с членами НАТО. В свою очередь президент РФ Владимир Путин, по мнению журналистов, нуждается в Турции, «чтобы открыть мир, особенно из Черноморского региона».

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что в настоящее время идет активная работа по формированию газового хаба в Турции, как с турецкими коллегами, так и с другими возможными участниками из разных стран.