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1 час назад

Лавров обвинил США и Европу в манипулировании СМИ

Майк Габриелян

Запад научился «выстраивать журналистов и СМИ», чтобы обеспечить в обществе поддержку Украины. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу «Россия-24».

Лавров обвинил США и Европу в манипулировании СМИ
Фото: Пресс-служба МИД РФПресс-служба МИД РФ

По его словам, в США и Европе научились манипулировать СМИ, искусственно создавая тренды и общественное мнение. В итоге пресса начинает работать на власть.

«Очень хорошо умеют выстраивать журналистов, выстраивать средства массовой информации и обеспечивать лояльность той линии, которую хочет проводить та или иная власть», - сказал он.

По его словам, на сегодня Белый дом добился того, что вся линейка электронных СМИ, телевидения и печатных изданий «выстроена на мобилизацию общественного мнения в поддержку того, что США делают на Украине».

Министр напомнил, что США и Европа поддержали неонацистский переворот на Украине.

«Европа, конечно, вместе с Соединенными Штатами поддержала неонацистский по своей сути госпереворот, направленный на отмену всего русского на Украине, что потом было закреплено в многочисленных законах, запрещающих русское образование, русские СМИ, русскую культуру», - добавил Лавров.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что Киев готовится сдать Артемовск (Бахмут).

Политика,Сергей Лавров,МИД России,
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