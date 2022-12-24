Лавров обвинил США и Европу в манипулировании СМИ

Запад научился «выстраивать журналистов и СМИ», чтобы обеспечить в обществе поддержку Украины. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу «Россия-24».

Фото: Пресс-служба МИД РФ Пресс-служба МИД РФ

По его словам, в США и Европе научились манипулировать СМИ, искусственно создавая тренды и общественное мнение. В итоге пресса начинает работать на власть.

«Очень хорошо умеют выстраивать журналистов, выстраивать средства массовой информации и обеспечивать лояльность той линии, которую хочет проводить та или иная власть», - сказал он.

По его словам, на сегодня Белый дом добился того, что вся линейка электронных СМИ, телевидения и печатных изданий «выстроена на мобилизацию общественного мнения в поддержку того, что США делают на Украине».

Министр напомнил, что США и Европа поддержали неонацистский переворот на Украине.

«Европа, конечно, вместе с Соединенными Штатами поддержала неонацистский по своей сути госпереворот, направленный на отмену всего русского на Украине, что потом было закреплено в многочисленных законах, запрещающих русское образование, русские СМИ, русскую культуру», - добавил Лавров.