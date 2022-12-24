В Чечне анонсировали прямую линию Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров проведет прямую линию в четверг, 29 декабря, пишет телерадиокомпания «Грозный» в своем Telegram-канале.

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«Вечером 29 декабря состоится самое ожидаемое событие уходящего года - ежегодная прямая линия Главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова», - говорится в публикации.

Журналисты подчеркнули, что каждый житель региона получит возможность задать вопросы руководителю республики.

Уточняется, что в ходе прямой линии будут обсуждаться вопросы внутренней и международной повестки, спецоперация на Украине, перспективы развития региона.

Трансляция будет вестись на русском, английском и арабском языках на онлайн-площадках.