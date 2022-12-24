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12 минут назад

В Чечне анонсировали прямую линию Рамзана Кадырова

Илья Родин

Глава Чечни Рамзан Кадыров проведет прямую линию в четверг, 29 декабря, пишет телерадиокомпания «Грозный» в своем Telegram-канале.

В Чечне анонсировали прямую линию Кадырова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вечером 29 декабря состоится самое ожидаемое событие уходящего года - ежегодная прямая линия Главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова», - говорится в публикации.

Журналисты подчеркнули, что каждый житель региона получит возможность задать вопросы руководителю республики.

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Уточняется, что в ходе прямой линии будут обсуждаться вопросы внутренней и международной повестки, спецоперация на Украине, перспективы развития региона.

Трансляция будет вестись на русском, английском и арабском языках на онлайн-площадках.

Ранее сообщалось, что Кадыров поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником. В своем выступлении он напомнил, что сила России – в единстве её народов.

Политика,Рамзан Кадыров,
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