Путин провел телефонный разговор с Алиевым

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днём рождения. Были затронуты также некоторые вопросы практической реализации трёхсторонних договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении, связанные, в частности, с обеспечением безопасности на азербайджанско-армянской границе», — отметили в пресс-службе.
12 декабря Путин провёл переговоры с президентом Азербайджана по реализации договорённостей по Карабаху.
Также в этот же день российский лидер и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили реализацию трёхсторонних договорённостей по Карабаху.