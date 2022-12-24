Путин провел телефонный разговор с Алиевым

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днём рождения. Были затронуты также некоторые вопросы практической реализации трёхсторонних договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении, связанные, в частности, с обеспечением безопасности на азербайджанско-армянской границе», — отметили в пресс-службе.