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1 час назад

Путин провёл телефонный разговор с Алиевым

RT на русскомиещё 9

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Путин провел телефонный разговор с Алиевым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днём рождения. Были затронуты также некоторые вопросы практической реализации трёхсторонних договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении, связанные, в частности, с обеспечением безопасности на азербайджанско-армянской границе», — отметили в пресс-службе.

12 декабря Путин провёл переговоры с президентом Азербайджана по реализации договорённостей по Карабаху.

Также в этот же день российский лидер и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили реализацию трёхсторонних договорённостей по Карабаху.

Политика,Никол Пашинян,Ильхам Алиев,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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