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1 час назад

Путин поздравил "Союз десантников России" с 20-летием создания организации

ТАСС

Президент России Владимир Путин поздравил всероссийское общественное объединение ветеранов десантных войск "Союз десантников России" с 20-летием создания организации. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

Путин поздравил "Союз десантников России"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент отметил, что за время существования организации "Союз десантников России" объединил десятки тысяч мужественных и сильных духом людей, ветеранов десантных войск, войск морской пехоты, представителей спецподразделений из многих регионов.

"Важно, что вы неизменно демонстрируете ответственную гражданскую позицию, активно участвуете в жизни страны, в реализации востребованных благотворительных, социальных, просветительских проектов, заботитесь о боевых товарищах и их семьях. Самого глубокого уважения заслуживают ваши усилия, направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения, подготовку молодежи к службе в Вооруженных силах Российской Федерации и поступлению в высшие военные заведения Министерства обороны [РФ]", - говорится в тексте поздравительной телеграммы.

Глава государства добавил, что члены союза по-прежнему находятся в строю, а на их призыв "встать на защиту России, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей" откликнулись сотни добровольцев. Он также отметил, что деятельность организации принесла им общественный авторитет и признание.

Президент пожелал здоровья и всего наилучшего участникам организации и поздравил их с наступающим Новым годом.

Политика,Владимир Путин,
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