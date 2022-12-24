Путин поздравил "Союз десантников России"

"Важно, что вы неизменно демонстрируете ответственную гражданскую позицию, активно участвуете в жизни страны, в реализации востребованных благотворительных, социальных, просветительских проектов, заботитесь о боевых товарищах и их семьях. Самого глубокого уважения заслуживают ваши усилия, направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения, подготовку молодежи к службе в Вооруженных силах Российской Федерации и поступлению в высшие военные заведения Министерства обороны [РФ]", - говорится в тексте поздравительной телеграммы.