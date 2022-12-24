Путин поздравил "Союз десантников России"

Президент России Владимир Путин поздравил всероссийское общественное объединение ветеранов десантных войск "Союз десантников России" с 20-летием создания организации. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.
Президент отметил, что за время существования организации "Союз десантников России" объединил десятки тысяч мужественных и сильных духом людей, ветеранов десантных войск, войск морской пехоты, представителей спецподразделений из многих регионов.
"Важно, что вы неизменно демонстрируете ответственную гражданскую позицию, активно участвуете в жизни страны, в реализации востребованных благотворительных, социальных, просветительских проектов, заботитесь о боевых товарищах и их семьях. Самого глубокого уважения заслуживают ваши усилия, направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения, подготовку молодежи к службе в Вооруженных силах Российской Федерации и поступлению в высшие военные заведения Министерства обороны [РФ]", - говорится в тексте поздравительной телеграммы.
Глава государства добавил, что члены союза по-прежнему находятся в строю, а на их призыв "встать на защиту России, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей" откликнулись сотни добровольцев. Он также отметил, что деятельность организации принесла им общественный авторитет и признание.
Президент пожелал здоровья и всего наилучшего участникам организации и поздравил их с наступающим Новым годом.