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1 час назад

Карасин: западные политики заставят Зеленского пойти на переговоры с Россией

RT на русском

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что рано или поздно ответственные западные политики заставят президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры с Москвой.

Карасин: западные политики заставят Зеленского пойти на переговоры с РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, немногие американские политики, имеющие «здравый взгляд на реальность», озабочены перспективой большого столкновения с Россией, которая становится доминирующей в политической жизни.

По этой причине, как заявил Карасин, определённые «лимиты на типы вооружений» для поставок Киеву там существуют.

«Рано или поздно ответственные политики всё-таки поднимут голову, скажут: «Давайте Зеленского всё-таки ограничим в возможностях и заставим его принять реальность и сесть за стол переговоров», — отметил он.

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя призыв властей ФРГ «говорить» для урегулирования ситуации на Украине, напомнила, что Киев законодательно запретил вести диалог с Москвой.

По мнению обозревателя Newsweek Дэниела Депетриса, нежелание Зеленского вести переговоры с Россией не отвечает интересам США.

Политика,Владимир Зеленский,Григорий Карасин,Мария Захарова,МИД России,Совет Федерации,
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